Donna trovata morta in un sacco: accusata la nuora (Di lunedì 3 agosto 2020) Sono state chiuse le indagini sulla morte di Simonetta Gaggioli, il cui cadavere venne ritrovato chiuso in un sacco un anno fa a Riotorto. Nell’atto della Procura è indicata come responsabile Adriana Gomes, 32 anni, nuora della vittima. Una vicenda terribile e misteriosa: era esattamente un anno fa, il 3 agosto del 2019, quando il cadavere di una … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

