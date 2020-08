De Micheli: "Non sarà mercoledì la firma del memorandum su Autostrade" (Di lunedì 3 agosto 2020) Non ci sarà mercoledì la firma del memorandum per definire il processo di cessione delle quote di Aspi da parte di Atlantia e dei Benetton. È invece in programma una riunione per definire aspetti tecnici, anche alla luce della complessità del quadro giuridico. È in sintesi quanto affermato oggi dalla ministra dei Trasporti e delle Infrastrutture, Paola Micheli, intervistata ad Agorà. “Noi mercoledì definiremo gli aspetti tecnici. La firma non credo che sarà mercoledi - ha detto la ministra - Credo che l’impianto che stiamo definendo in questi giorni, con una difficoltà giuridica che è importante, vada nella direzione richiesta dalle famiglie delle ... Leggi su huffingtonpost

