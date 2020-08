Da Cori a Roma in treno: migranti in fuga rintracciati a Termini (Di lunedì 3 agosto 2020) Nella mattinata di ieri, la Questura di Latina ha segnalato che a Cori (LT) presso un centro di accoglienza, si era registrata la fuga verso le campagne limitrofe di un gruppo di stranieri extracomunitari tra cui due minorenni. Gli stessi hanno raggiunto la stazione ferroviaria di Cisterna di Latina e sono saliti sul treno regionale per Roma dove, una volta raggiunta la stazione Roma Termini sono stati rintracciati dagli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio che dopo gli atti di rito li hanno affidati al personale della Questura di Latina per la successiva ricollocazione. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Da Cori a Roma in treno: #migranti in fuga rintracciati a Termini - LorenzoParisi63 : - infoitinterno : Roma, 18 migranti (negativi al Covid) scappano da centro accoglienza a Cori: 13 ritrovati, 5 in fuga - DocStrowman : @justinoothegoat @flaylmao Gsahahahahahah scherzavo ovviamente, in Roma-Napoli la gara fu interrotta per i soliti c… - HonestLuke66 : RT @Etrurianews: Il Paese di Pulcinella. Diciotto migranti in fuga dal Cas di Cori, alcuni presi a Roma: ricerche per altri cinque. Italian… -