Cittadella-Frosinone, probabili formazioni turno preliminare playoff Serie B 2019/2020 (Di lunedì 3 agosto 2020) Le probabili formazioni di Cittadella-Frosinone, match valido per il turno preliminare dei playoff di Serie B 2019/2020. Tutto pronto al Tombolato per questa sfida secca che vedrà prevalere i padroni di casa anche in caso di pareggio: i ciociari sono dunque chiamati a vincere per continuare il proprio percorso molto accidentato in questa stagione. Calcio d’inizio alle ore 21 di mercoledì 5 agosto, ecco di seguito le possibili scelte dei due tecnici. Cittadella (4-3-2-1): Paleari; Mora, Adorni, Frare, Benedetti; D’Urso, Branca, Proia; Rosafio, Vita; Diaw. Frosinone (3-5-2): Bardi; Szyminski, Brighenti, Ariaudo; Salvi, Haas, Rohden, Maiello, D’Elia; ... Leggi su sportface

