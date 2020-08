Chi sono i tre stranieri radicalizzati espulsi dal Viminale (Di lunedì 3 agosto 2020) AGI - Tre stranieri radicalizzati, un egiziano e due tunisini, sono stati espulsi a seguito di un provvedimento del ministro dell'Interno e di due sottoscritti dai prefetti competenti. Lo rende noto il Viminale sottolineando "l'intensa attività della Polizia di Stato, coordinata dalla direzione centrale per la prevenzione, diretta dal prefetto Lamberto Giannini". Nel 2020 sono stati eseguiti ad oggi 28 allontanamenti/espulsioni dei quali 5 con provvedimento del ministro dell'Interno, 19 del prefetto, 2 dell'autorità giudiziaria, 1 per respingimento e 1 per riammissione secondo la "procedura Dublino". sono 489 le espulsioni/allontanamenti eseguiti dal 2015 a oggi È stato allontanato dal territorio ... Leggi su agi

Terminato il campionato 2019/20 appena ieri (causa coronaviurs parliamo del campionato più lungo della storia, giocato sull’arco di 11 mesi), l’incertezza circa la data d’avvio della prossima serie A ...

La storia del cinema include titoli e autori che nell'immaginario popolare sono rappresentativi più di altri di una determinata epoca cinematografica. Agli occhi degli spettatori ci sono film e regist ...

