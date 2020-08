Al Papardo di Messina la prima lobectomia polmonare mini invasiva: asportato mezzo polmone da un’incisione di 3 cm (Di lunedì 3 agosto 2020) Si è svolto lo scorso 29 luglio l’intervento diretto dal Dottor Giuseppe Casablanca, direttore dell’U.O.C. di Chirurgia Toracica dell’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina, la prima VATS lobectomy che consiste nell’asportazione di parte del polmone tramite tecnologia mini-invasiva a disposizione dell’Ospedale, riporta un comunicato stampa del Papardo. L’intervento in questione, durato in tutto 2 ore e mezza, è stato seguito attraverso le immagini prodotte da una telecamera innestata su un’ottica sterile che viene introdotta all’interno del paziente attraverso un piccola incisione. In questo caso sono state utilizzate 2 incisioni di 1 cm ed una incisione di 3 cm (la cosiddetta porta di servizio). ... Leggi su meteoweb.eu

