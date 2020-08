Ronaldo insieme a Buffon: «Indovinate quanti titoli abbiamo vinto» (Di domenica 2 agosto 2020) Cristiano Ronaldo posa a fianco di Gigi Buffon e scherza: «Indovinate quanti titoli abbiamo vinto». L’immagine dei due Gli anni passano ma la voglia di vincere mai. Cristiano Ronaldo e Gigi Buffon hanno vinto lo scudetto con la Juve, l’ennesimo titolo di due carriere vincenti. Proprio il portoghese ha scherzato con il portiere sui social, postando una foto con lui. «Indovinate quanti titoli hanno vinto questi giovani uomini» ha scritto CR7, posando a fianco di Gigi con in mano la coppa. View this post on Instagram Guess how many trophies these two young ... Leggi su calcionews24

