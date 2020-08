Ronaldo ha ancora voglia di Juve: “Ora voglio vincere il mio terzo scudetto” (Di domenica 2 agosto 2020) Cristiano Ronaldo non intende andar via dalla Juventus. Almeno a leggere il post che ha pubblicato su Instagram dopo la vittoria dello scudetto con la maglia bianconera. Assente in campo ieri allo Stadium, il portoghese ha scritto sul social: “Sono felice di aver vinto due dei nove scudetti consecutivi della Juventus. Sembra facile ma non lo è! Anno dopo anno, con talento, dedizione e duro lavoro puoi raggiungere i tuoi obiettivi e migliorarti di continuo! E ora voglio vincere il mio terzo scudetto“. Visualizza questo post su Instagram Happy to win the last two of the nine Serie A consecutive titles for Juventus! It seems easy but it isn’t! Year after year with talent, dedication and hard work ... Leggi su ilnapolista

juventusfc : Ancora uno sguardo alla partita che significa #Stron9er ?? Report di #JuveSamp: - Eurosport_IT : 9? scudetti di fila: la Juventus è ancora campione d'Italia!??????? Cristiano Ronaldo e Bernardeschi firmano il 2-0 de… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: RONALDO SU INSTAGRAM: 'Un altro ancora!' - Elle_madonna : @franzaium @_enz29 Togli Dybala dalla Juve e il campionato forse lo vincono ancora. Togli Ronaldo e non lo vincono - tony62550278 : RT @ChrisElMuss: L'allenatore della primavera dello #Sporting lo disse chiaramente:'In 20 anni di settore giovanile ho allenato due ragazzi… -