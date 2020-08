Parla la mamma di Elena e Diego, uccisi dal papà: «Io non odio, sarebbe come ripagare con la stessa moneta. Cerco di sorridere: la vita va affrontata, sempre» (Di domenica 2 agosto 2020) «Ciao nanetti, non riesco ancora a realizzare che non potrò più vedervi, abbracciarvi, sentire la vostra voce o il suono delle vostre risate». È passato un mese da quando Daniela, la mamma di Elena e Diego, i due gemelli di 12 anni uccisi dal papà a Lecco, leggeva queste parole ai funerali dei sui due bambini. Parole che già allora avevano colpito, perché impregnate di amore e serenità. Non c’era posto per l’odio nell’ultimo saluto ai suoi figli, non c’è posto per l’odio nella vita di mamma Daniela nemmeno oggi. «odio? Non so cosa significa questa parola. Non riesco a odiare un essere umano. Su chi dovrei riversare poi questo ... Leggi su open.online

