Orgoglio del Veneto, ecco dove trascorre le vacanze Luca Zaia: capito perché è così popolare? (Di domenica 2 agosto 2020) Estate, tempo di vacanze. Nonostante il coronavirus. Ed è tempo di vacanze anche per i politici. E così il Corriere della Sera ha indagato, chiedendo a diversi leader dove trascorreranno le ferie. Si va da Beppe Sala in Liguria fino a Matteo Salvini in Toscana, anche per sostenere Susanna Ceccardi in vista delle regionali di settembre. Poi Giorgia Meloni, che come sempre si dividerà tra Marche e Puglia, dove si reca sempre con la sua famiglia. Silvio Berlusconi dovrebbe scegliere la sua tenuta in Sardegna e Maria Elena Boschi resterà in Italia, in una località che non rivela. Sardegna anche per Luigi Di Maio. Infine si arriva a Luca Zaia, il governatore del Veneto sempre più in alto nei sondaggi che ne rilevano ... Leggi su liberoquotidiano

