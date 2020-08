Mancini, la moglie racconta: “Nostra figlia prematura, due settimane di paura” (Di domenica 2 agosto 2020) Gianluca Mancini ha vissuto, assieme alla moglie Elisa, due settimane durissime. Proprio Elisa ha raccontato tramite un post su Instagram questi 14 giorni di paura per i problemi avuti dalla piccola Ginevra, primogenita della coppia. Ginevra è infatti nata prematura lo scorso 18 luglio ed è rimasta in ospedale, lontana dai suoi genitori, per due settimane. “Sei nata e subito ti hanno portata via da noi” racconta la moglie del difensore della Roma, “e solo dopo 14 giorni infiniti di ansie e paure, di mille viaggi all’ospedale, di speranza, di dolore e di domande senza risposta, sei arrivata nella tua nuova casa“. Elisa sottolinea anche la grande professionalità del marito, che nonostante la ... Leggi su sportface

sportface2016 : #ASRoma, la moglie di Gianluca #Mancini racconta: 'Nostra figlia prematura, due settimane di ansie e paure. Sei sta… - TychoBrahe29 : RT @AndreaBiferi: Ecco perché #Mancini è uno da cui ripartire. Ecco perché Mancini ha la stoffa da leader. Ecco perché Mancini si può perme… - emilbiferi : RT @AndreaBiferi: Ecco perché #Mancini è uno da cui ripartire. Ecco perché Mancini ha la stoffa da leader. Ecco perché Mancini si può perme… - deromaflavio : RT @AndreaBiferi: Ecco perché #Mancini è uno da cui ripartire. Ecco perché Mancini ha la stoffa da leader. Ecco perché Mancini si può perme… - Miziok67 : RT @ilRomanistaweb: ??Ginevra è nata prematura lo scorso 18 luglio: 'Solo dopo due settimane di paura sei arrivata nella tua nuova casa. Tuo… -