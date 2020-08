Hu Kun (Zte): "Grazie al governo continueremo a investire in Italia sul 5G" (Di domenica 2 agosto 2020) “Capisco quanto sia importante la questione della sicurezza cibernetica, e quindi le preoccupazioni del governo, ma il 5G sarà una nuova era, cambierà la società”. Hu Kun, presidente Europa occidentale del colosso cinese Zte e ceo Italia, a colloquio con HuffPost dice la sua sulla tecnologia diventata ormai un delicatissimo tema di politica nazionale ed estera, non solo per il nostro paese. Sul tavolo, il dilemma se fidarsi o meno dei player dell’ex Celeste Impero, in attesa di una più rigida legislazione europea e di capire che piega prenderà il braccio di ferro tra Xi e Trump. Qual è lo stato dell’arte? La maggior parte degli operatori sta già lavorando attivamente sul 5G in tutto il mondo, e molti governi si aspettano che la nuova infrastruttura aggiorni le industrie ... Leggi su huffingtonpost

