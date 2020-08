Governo alla frutta, psicodramma De Micheli- Speranza sul dietrofront sui treni (Di domenica 2 agosto 2020) Distanziamento sui treni: il caos di una giornata di follia del Governo. La mattina il ministro dei Trasporti guidato dalla Paola De Micheli, dice basta al distanziamento di un metro sui treni a lunga percorrenza. Una follia. La sera, il Governo si rimangia tutto. Cos’è accaduto nel frattempo ? E’ accaduto che per tutto il pomeriggio le agenzie fornivano le reazioni dei virologi e degli esperti: siete matti, questo il senso delle reazioni alla decisione dello “sciogliete le righe” sui treni. Il virus circola, dicono i medici, e le carrozze dei treni sono un veicolo pericoloso se non si prendono le dovute cautele. Il “pasticcio” della De Micheli Walter ... Leggi su secoloditalia

