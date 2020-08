Genoa, la commovente dedica di Nicola al figlio scomparso: “Mi sono sdebitato con i tifosi per un loro gesto” (Di lunedì 3 agosto 2020) Davide Nicola ha conquistato un’altra salvezza. Bis con il Genoa, dopo quella miracolosa con il Crotone. L’allenatore ha celebrato il tutto con una maglietta molto speciale. Come fatto già con i calabresi, la salvezza è dedicata al figlio Alessandro, prematuramente scomparso. Stavolta con una casacca con sul petto una foto relativa al passato, quando alzava al cielo suo figlio proprio sotto la curva del Ferraris. Nel post-partita ha poi spiegato ai microfoni di ‘DAZN’: “È un ringraziamento per la mia gente che non avevo vicino, per la nostra splendida tifoseria. Oggi la cosa che mi ha pesato di più è stato non sentire il boato, non essere trasportato da questo. Mi sono sdebitato ... Leggi su calcioweb.eu

Genoa, Nicola esulta: "E' come se ci fossimo salvati due volte"

GENOVA - Davide Nicola è visibilmente commosso mentre commenta a Dazn la vittoria del suo Genoa sul Verona che ha consegnato ai rossoblù la salvezza: "La maglietta (che lo raffigura mentre alza al cie ...

Inter nel nome di Lukaku: tris al Genoa e secondo posto

Netta vittoria per l'Inter di Antonio Conte che, in trasferta, ha battuto per 3 a 0 il Genoa nel match valido per la 36ª giornata ... e Romelu lo ha ricordato con un gesto commovente: "You mean the ...

GENOVA - Davide Nicola è visibilmente commosso mentre commenta a Dazn la vittoria del suo Genoa sul Verona che ha consegnato ai rossoblù la salvezza: "La maglietta (che lo raffigura mentre alza al cie ...Netta vittoria per l’Inter di Antonio Conte che, in trasferta, ha battuto per 3 a 0 il Genoa nel match valido per la 36ª giornata ... e Romelu lo ha ricordato con un gesto commovente: “You mean the ...