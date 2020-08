Fiumicino, entra in chiesa e ruba i soldi dell’offertorio: poi fugge con l’auto del parroco (Di domenica 2 agosto 2020) E’ entrato nella chiesa di Santa Maria Stella di Fiumicino, e dopo aver trafugato i soldi contenuti nell’offertorio ha sottratto anche le chiavi dell’auto del parroco ed è fuggito verso Roma con la macchina. Sfortunatamente per il ladro, un romano di 40 anni, di Fiumicino, con precedenti, il viaggio è finito poche ore dopo, in viale Gregorio VII, dove i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma lo hanno denunciato a piede libero con le accuse di ricettazione e danneggiamento. L’auto su cui viaggiava il 40enne, è stata fermata dai Carabinieri in viale Gregorio VII. I militari stavano effettuando dei controlli alla circolazione stradale quando hanno fermato l’uomo alla guida della piccola utilitaria. E’ stato l’accertamento ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Fiumicino, entra in chiesa e ruba i soldi dell’offertorio: poi fugge con l’auto del parroco - _Grillology : @b090706 @oloflover Fiumicino è lì da decenni, c'entra poco Roma capitale, non sparare cazzate. E R.A. non c'entra… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiumicino entra Fiumicino, entra in chiesa e ruba i soldi dell’offertorio: poi fugge con l’auto del parroco Il Corriere della Città Roma, ruba soldi dell'offertorio e fugge con auto del parroco

Roma, 2 ago. (askanews) - E' entrato nella chiesa di Santa Maria Stella di Fiumicino, e dopo aver trafugato i soldi contenuti nell'offertorio ha sottratto anche le chiavi dell'auto del parroco ed è fu ...

Ruba offerte e auto del parroco: ladro di Fiumicino preso dai Carabinieri

E’ entrato nella chiesa di Santa Maria Stella di Fiumicino, e dopo aver trafugato i soldi contenuti nell’offertorio ha sottratto anche le chiavi dell’auto del parroco ed è fuggito verso Roma con la ma ...

Roma, 2 ago. (askanews) - E' entrato nella chiesa di Santa Maria Stella di Fiumicino, e dopo aver trafugato i soldi contenuti nell'offertorio ha sottratto anche le chiavi dell'auto del parroco ed è fu ...E’ entrato nella chiesa di Santa Maria Stella di Fiumicino, e dopo aver trafugato i soldi contenuti nell’offertorio ha sottratto anche le chiavi dell’auto del parroco ed è fuggito verso Roma con la ma ...