Bartomeu: “Lautaro? Abbiamo interrotto i contatti con l’Inter” (Di domenica 2 agosto 2020) Bartomeu, presidente del Barcellona, in una lunga intervista a Sport ha parlato della prossima stagione dei blaugrana soffermandosi sul futuro di Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter. Queste le parole del numero uno azulgrana: “Il Barça ha parlato all’Inter di Lautaro nelle ultime settimane, ma le conversazioni sono state sospese di comune accordo. La situazione attuale non prevede importanti commissioni di trasferimento.” Foto: Barcellona youtube L'articolo Bartomeu: “Lautaro? Abbiamo interrotto i contatti con l’Inter” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

MicheleRovito : RT @fralittera: Il presidente del Barcellona Bartomeu chiude le porte a #Lautaro: 'Abbiamo parlato con l’#Inter di Lautaro Martinez per div… - PinoMeazza : RT @fralittera: Il presidente del Barcellona Bartomeu chiude le porte a #Lautaro: 'Abbiamo parlato con l’#Inter di Lautaro Martinez per div… - forchi_giuseppe : RT @TuttoMercatoWeb: Bartomeu chiude la porta a Lautaro: 'Abbiamo interrotto i contatti con l'Inter' - Eamlaen : RT @fralittera: Il presidente del Barcellona Bartomeu chiude le porte a #Lautaro: 'Abbiamo parlato con l’#Inter di Lautaro Martinez per div… - j_7ragon : RT @TuttoMercatoWeb: Bartomeu chiude la porta a Lautaro: 'Abbiamo interrotto i contatti con l'Inter' -

Ultime Notizie dalla rete : Bartomeu “Lautaro