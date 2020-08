Vigevano, senza distanziamento e mascherine: locale chiuso per due giorni (Di sabato 1 agosto 2020) Vigevano, 1 agosto 2020 - Due giorni di chiusura obbligatoria. E' il povvedimento adottato da polizia locale, polizia di Stato, carabinieri e guardia di finanza che, intorno alle 2.30 della scorsa ... Leggi su ilgiorno

IL GIORNO

Vigevano, 1 agosto 2020 - Due giorni di chiusura obbligatoria. E’ il povvedimento adottato da polizia locale, polizia di Stato, carabinieri e guardia di finanza che, intorno alle 2.30 della scorsa not ...Folla in centro questa mattina per la prima giornata dei saldi, posticipati di un mese a causa dell’emergenza coronavirus. Centinaia di persone hanno preso d’assalto i negozi, anche nelle periferie, p ...