Treni dietrofront, Speranza revoca la deroga sui posti (Di sabato 1 agosto 2020) Tocca al ministro della Salute Roberto Speranza (Leu) innescare la marcia indietro del governo e sconfessare, appena una manciata di ore dopo, la sua collega dem Paola De Micheli, piacentina alla guida del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che venerdì sera aveva confermato la deroga in determinati casi «al distanziamento interpersonale di un metro, a bordo dei Treni a lunga percorrenza», contenuta nel Dpcm del 14 luglio scorso. Ieri mattina, infatti, mentre nelle grandi stazioni ferroviarie italiane, Roma e … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Dopo l'allarme degli esperti, dietrofront sull'eliminazione dell'obbligo di distanziamento sui treni ad Alta velocità. Il ministro della Salute firma un'ordinanza che proroga le misure che impediscono ...La Lombardia non segue il governo e non torna indietro: la Regione in una nota comunica che si potranno continuare ad utilizzare il 100% dei posti a sedere e il 50% di quelli in piedi sui mezzi pubbli ...