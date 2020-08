Qualifiche GP Silverstone, Hamilton in pole position! (Di sabato 1 agosto 2020) Nelle Qualifiche del GP di Silvrstone Lewis Hamilton ha conquistato la 92esima pole position della carriera in F1 con un giro fenomenale. L’inglese ha domato Valtteri Bottas secondo a 3 decimi soprattutto con un grande settore centrale. Terzo posto per Max Verstappen (+1.022). Accanto all’olandese partirà il Ferrarista Charles Leclerc (+1.124) non lontano dal pilota Red Bull. Quinto posto per un velocissimo Lando Norris a 3 decimi dalla seconda fila. Sesta posizione per Lance Stroll che non è riuscito a completare un giro pulito alla guida di una velocissima RP20. Quarta fila per Carlos Sainz e Daniel Ricciardo. Chiudono la top ten Esteban Ocon e Sebastian Vettel penalizzato dal non aver girato nella giornata di ieri. Credits F1Eliminati in Q2 Pierre Gasly in 11esima posizione che ... Leggi su sport.periodicodaily

SkySportF1 : 91, 91! A Silverstone è sempre @LewisHamilton .@Charles_Leclerc, che giro! Ma è sotto investigazione per unsafe rel… - Corriere : Gp Silverstone, le qualifiche: Bottas, Verstappen e Hamilton in cima ai tempi Diretta - SkySportF1 : ?? Hamilton, testacoda nel giro di lancio in Q2 ?? E bandiera rossa per la ghiaia portata in pista Il LIVE ?… - sportli26181512 : F1, qualifiche GP Silverstone: Hamilton in pole, le Ferrari...: Lewis Hamilton su Mercedes partirà in...… - ropancho89 : RT @SkySportF1: 91, 91! A Silverstone è sempre @LewisHamilton .@Charles_Leclerc, che giro! Ma è sotto investigazione per unsafe release I r… -