Nasce l’Associazione Calcio Napoli – 1 agosto 1926 – VIDEO (Di sabato 1 agosto 2020) L’1 agosto 1926 Nasceva l’Associazione Calcio Napoli sotto la presidenza di Ascarelli. 93 anni di storia per il club partenopeo Il primo agosto 1926 iniziava ufficialmente la vita del Napoli. Nata dapprima come Associazione Calcio e poi diventata Società Sportiva nel 1964. Fu l’industriale Giorgio Ascarelli a fondare il club e ne assunse la presidenza. Il debutto nella massima serie italiana avviene immediatamente, ma nelle due stagioni successive si arriverà a una retrocessione. La federazione di quel periodo “ripesca” il club partenopeo, premiandola per gli sforzi portati avanti per competere coi più potenti club settentrionali. Dopo anni di duro lavoro il ... Leggi su calcionews24

