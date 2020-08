Napoli-Gattuso, ancora non c'è accordo sul contratto: la situazione (Di sabato 1 agosto 2020) In casa Napoli la trattativa per il rinnovo del contratto di Gennaro Gattuso procede a rilento. Secondo quanto riportato da Sky Sport infatti il club azzurro e il tecnico calabrese non hanno ancora trovato un accordo per il prolungamento dell'accordo attualmente in scadenza nel 2021. L'ex allenatore del Milan fin dal momento del suo arrivo al Napoli ha avuto un impatto importante ed in tanti si aspettano che il rinnovo di contratto venga presto messo nero su bianco. Sotto la gestione di... Leggi su 90min

