Magliana, armato di taglierino aggredisce il custode di un concessionario e ruba un’auto: 43enne acciuffato e denunciato (Di sabato 1 agosto 2020) Nella tarda mattinata di ieri, è entrato, in forte stato di agitazione probabilmente dovuto all’uso di sostanze stupefacenti, in un autosalone in via della Magliana e, dopo aver minacciato con un taglierino e colpito al volto con un pugno il custode, si è fatto consegnare un veicolo con cui si è allontanato rapidamente. Il rapinatore, un 43enne romano con precedenti, è stato rintracciato qualche ora più tardi e denunciato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma con l’accusa di rapina aggravata. I Carabinieri sono intervenuti presso l’autosalone dopo la richiesta pervenuta al “112” da parte della vittima – un 41enne romano – che ha raccontato quanto accaduto e ha fornito la descrizione del malvivente. Le immediate ... Leggi su ilcorrieredellacitta

