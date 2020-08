L’Ong ha violato la legge, ma a processo ci va Salvini (Di sabato 1 agosto 2020) Matteo Renzi può candidarsi a partecipare come ballerino ai vari talent show del palinsesto televisivo, avendo dimostrato di essere abile nelle piroette politiche con capriole balisticamente prodigiose. Così nel dibattito al Senato per autorizzare il processo a Matteo Salvini sulla Open Arms abbandona la linea garantista, enunciata quando si sentiva bersaglio della magistratura dopo la retata investigativa sulla fondazione Open, per reclutarsi nel plotone di esecuzione che vuole fucilare il leader del Carroccio con le munizioni del becero giustizialismo. Il senatore di Rignano sull'Arno sempre dalla tribuna del Senato nei mesi scorsi si era fatto promotore di un'arringa appassionata in difesa dell'autonomia della politica dalle ingerenze della magistratura, ma ieri, contraddicendo se stesso, ha ceduto alle pressioni di un'inchiesta opaca ... Leggi su nicolaporro

