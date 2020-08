Lo sport non si ferma, lo conferma anche Roger Federer da un tetto di Finale Ligure (Di sabato 1 agosto 2020) «C’è Federer sul nostro terrazzo che gioca a tennis con noi. Nonna, quello forte!». Carola e Vittoria non avrebbero mai pensato nella loro vita di dire una frase del genere e invece è tutto vero. Ci sono le immagini a dimostrarlo. Barilla, sponsor di Roger Federer, ha portato il campione svizzero su un tetto di Finale Ligure che ha fatto il giro del mondo qualche mese fa. https://twitter.com/Barilla/status/1289181567827533824 Leggi su vanityfair

Sport_Mediaset : #Bernardeschi più #Romero: ecco l'offerta bianconera per #Zaniolo. La #Juventus non molla la pista che porta al gio… - pisto_gol : Come prima cosa espongono scudetti revocati, alla faccia della FIGC e del rispetto delle regole, come seconda si fa… - Sport_Mediaset : #Lazio, #Immobile ha vinto la Scarpa d'Oro 2020. ?? - depascaledavide : @ppiersante @Keynesblog Non è la gazzetta dello sport? - leggoit : #Lazio, #Ronaldo non convocato dalla Juve: #Immobile vince la Scarpa d'Oro -

Ultime Notizie dalla rete : sport non Lo sport non si ferma, lo conferma anche Roger Federer da un tetto di Finale Ligure Vanity Fair Italia Serie A, confronto tifosi-istituzioni per la riapertura degli stadi – Ultime CM.IT

I tifosi e le istituzioni a confronto a Napoli sul tema della riapertura degli stadi, il Governo ha aperto al dialogo per la “rivoluzione” del calcio “Uno sport a misura di tifoso”, così delegazioni u ...

Quel legame speciale con la pista di Gemona e con il Friuli: chi è Wayde Van Niekerk, l'uomo più veloce al mondo

La delegazione, che in Sudafrica aveva già effettuato un tampone (negativo), si è sottoposta alla quarantena: in queste prime settimane di soggiorno friulano non ha mai lasciato l’albergo gemonese se ...

I tifosi e le istituzioni a confronto a Napoli sul tema della riapertura degli stadi, il Governo ha aperto al dialogo per la “rivoluzione” del calcio “Uno sport a misura di tifoso”, così delegazioni u ...La delegazione, che in Sudafrica aveva già effettuato un tampone (negativo), si è sottoposta alla quarantena: in queste prime settimane di soggiorno friulano non ha mai lasciato l’albergo gemonese se ...