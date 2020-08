Lampedusa, 5000 migranti in 28 giorni, il sindaco: “Ora chi arriva resta sul molo” (Di sabato 1 agosto 2020) Altri sbarchi nella notte a Lampedusa. L’hotspot ospita ormai quasi mille persone e il sindaco minaccia di lasciare i prossimi migranti sul molo se il Governo non interviene. Oltre ogni limite la situazione dell’hotspot di Lampedusa. Dopo nuovi sette sbarchi autonomi avvenuti questa notte che hanno portato sull’isola altre 250 persone – spiega la Repubblica … L'articolo Lampedusa, 5000 migranti in 28 giorni, il sindaco: “Ora chi arriva resta sul molo” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

vedo atterrare l’ennesimo volo charter a Lampedusa e mi chiedo perché una persona migrante positiva al Covid e posta in quarantena all’arrivo sia più pericolosa della media di 4-5000 persone che ogni ...

