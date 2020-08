Lamorgese fa la Salvini: “Più rimpatri, nessuno sarà regolarizzato” (Di sabato 1 agosto 2020) Il ministro Lamorgese annuncia la linea dura sugli sbarchi: “Più rimpatri, nessuno sarà regolarizzato se entrato in Italia dopo l’8 marzo”. Il ministro Lamorgese fa un pò la Salvini e sceglie la linea dura per affrontare l’emergenza sbarchi selvaggi e immigrazione. La sua ricetta è semplice solo a parole: “Più rimpatri, nessuno sarà regolarizzato”. E aggiunge: “passi obbligati per gestire l’impatto di un flusso straordinario di sbarchi autonomi di migranti economici reso ancora più complesso dall’emergenza Covid-19”. La titolare del Viminale ha spiegato al Corriere la sua intenzione di intensificare i rimpatri, soprattutto ... Leggi su chenews

peppeprovenzano : Bene intesa con #Lamorgese su seria modifica dei decreti #Salvini.Ora accelerarne approvazione e gestire in sicurez… - LegaSalvini : PERCHÉ SALVINI A PROCESSO E LAMORGESE, PER 'SEQUESTRI' PIU' LUNGHI NO? Leggete che cosa hanno scoperto. - LegaSalvini : MACRON CI HA TIRATO UN ALTRO PACCO SUI MIGRANTI. SALVINI: GOVERNO INCAPACE L'ACCORDO SULL'IMMIGRAZIONE CON I 'CUGIN… - Marco_Zum : Macron ci ha tirato un altro pacco sui migranti. Salvini: governo incapace - Il Tempo - d_essere : RT @lapapera50: -