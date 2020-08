Incidenti in Montagna: precipita per 200 metri, morto escursionista (Di sabato 1 agosto 2020) Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri: un escursionista di 61 anni è rimasto vittima di un incidente, mentre scendeva dalla Forcella del monte Duranno, in comune di Cimolais (Pordenone). Dopo un volo di 200 metri sulle rocce, l’uomo era stato raggiunto dal Cnsas della Valcellina: stabilizzato sul posto dall’equipe medica dell’elisoccorso Fvg, le sue condizioni erano apparse da subito disperate. L’uomo è morto poche ore dopo il ricovero in ospedale a Udine.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Il drammatico incidente venerdì 31 luglio. Andrea si trovava in montagna a quota 2.200 metri. Gli amici hanno potuto solo assistere impotenti alla tragica caduta. Non ce l'ha fatta Andrea Virzì di 61 ...

Venerdì pomeriggio si è verificato un incidente in montagna nella regione del ghiacciaio dello Strahlegg. Un uomo è rimasto intrappolato sotto una roccia e ha riportato ferite letali. Secondo le infor ...

