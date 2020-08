Incidente a Borgo: biker infortunato nel bosco (Di sabato 1 agosto 2020) In mattinata intervento del Soccorso Alpino della Stazione Monte Falterona nei pressi della Capanna Sicuteri, Borgo San Lorenzo, per un biker infortunato. L'uomo, 58enne di Faenza, stava scendendo un ... Leggi su firenzetoday

In mattinata intervento del Soccorso Alpino della Stazione Monte Falterona nei pressi della Capanna Sicuteri (Borgo San Lorenzo) per un biker infortunato. L'uomo (58enne di Faenza) stava scendendo un ...Borgo San Lorenzo (Firenze), 1 agosto 2020 - Grave incidente in 'mountain bike', nella zona di Prato all'Albero vicino alla Capanna Sicuteri, per un uomo di 58 anni di Faenza. Il 58enne stava scendend ...