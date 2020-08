Immobile a segno, eguaglia record 36 gol Higuain (Di sabato 1 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 01 AGO - Ciro Immobile è andato a segno al 22' pt di Napoli-Lazio, ora è 1-1, e ha eguagliato il primato di marcature in un singolo campionato, i 36 gol segnati da Gonzalo Higuain nel ... Leggi su corrieredellosport

