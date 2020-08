F1 News – Ferrari dai due volti: Leclerc soddisfatto, per Vettel un venerdì disastroso (Di sabato 1 agosto 2020) Umori contrastanti in casa Ferrari dopo le prove libere del venerdì a Silverstone. La monoposto di Maranello si è presentata sul tracciato inglese con meno carico aerodinamico per compensare i problemi della power unit, e i risultati sono stati abbastanza positivi per Charles Leclerc, quarto dopo la sessione del pomeriggio. “La giornata nel complesso non è stata negativa, abbiamo scelto un approccio radicale a livello di carico aerodinamico”. “Nella simulazione di qualifica siamo andati meglio di quanto ci aspettassimo – spiega il monegasco -, invece i long run in vista della gara non sono andati bene. Dobbiamo lavorare sotto quest’ultimo aspetto”. Molto deluso invece Sebastian Vettel, che in mattinata è rimasto ... Leggi su giornal

NEWS_AUTOCAR : FERRARI 101: Episode 01 - Monza with David Tonizza [Part 1] Ferrari - News - Noticias - Carro - Autocar - Moto - M… - pins_a_roulette : RT @repubblica: Oggi su Rep: ?? Sebastian Vettel: “Ferrari, fine di un amore ma voglio ancora stupirti” [di ALESSANDRA RETICO] - egidio_gialdini : Nürburgring Langstrecken Serie, venerdì 31 luglio 2020 La FERRARI 488 GT3 di Racing One cerca un tris. - FareAlla : Ferrari: l'arcano delle gomme che non funzionano - NEWS_AUTOCAR : Hungarian Grand Prix Preview - Scuderia Ferrari 2020 Ferrari - News - Noticias - Carro - Autocar - Moto - Motorbik… -