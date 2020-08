E’ morta la principessa, la tragedia in mare mentre nuotava (Di sabato 1 agosto 2020) Il suo ricordo e le foto a fine articolo. Si è sentita male questa mattina mentre faceva il bagno vicino alla spiaggia della Giannella ed è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Grosseto in codice rosso con l'elisoccorso, inutili sono stati tuttavia i tentativi di salvarla. Probabilmente è stata colpita da un infarto. E' stata colta da un malore mentre era al mare, all'Argentario, nella sua tenuta alla Marsiliana, la principessa Giorgiana Corsini. Aveva 80 anni e con lei scompare una animatrice della vita culturale e artistica di Firenze. Era nata a Varese il 3 agosto 1939 come Giorgiana Avogadro di Valdengo e Collobiano, era sposata con il principe Filippo Corsini, 83 anni, da cui ha avuto quattro figli: Duccio, Elena Sabina, Nencia ed Elisabetta Fiona. Giorgiana Corsini si trovava ... Leggi su howtodofor

