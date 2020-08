Distanziamento su treni, Ntv: "Costretti ad annullare convogli" (Di sabato 1 agosto 2020) Roma, 1 ago. (Adnkronos) - A Italo "dobbiamo per forza annullare" da domani molti convogli "perché Cattaneo ha ricordato come in queste settimane, "abbiamo discusso con i ministeri, abbiamo investito, nonostante i nostri conti siano stati massacrati, il nostro personale a bordo sanifica ogni volta che scende un passeggero". Insomma, osserva, "eravamo tranquilli di avere adottato tuto quello che prevedevano le regole e abbiamo venduto i biglietti". Poi oggi, "a valle di un tweet si è scatenato un putiferio" con una ordinanza "che dice l'esatto contrario di 15 giorni fa". Alla luce di questo scenario, conclude, "abbiamo bloccato la possibilità di acquistare biglietti". Dinanzi al proliferare delle indicazioni di esperti e scienziati, che finiscono con il guidare le diverse scelte politiche, il risultato "è che le aziende non ... Leggi su iltempo

