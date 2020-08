Corte Franca, 60enne muore travolto dal treno (Di sabato 1 agosto 2020) Corte Franca, Brescia,, 1 agosto 2020 - Un uomo di 60 anni, D.C., è stato investito da un treno nei pressi di un passaggio a livello a Corte Franca, in via Risorgimento. La tragedia è avvenuta intorno ... Leggi su ilgiorno

Corte Franca (Brescia), 1 agosto 2020 - Un uomo di 60 anni, D.C., è stato investito da un treno nei pressi di un passaggio a livello a Corte Franca, in via Risorgimento. La tragedia è avvenuta intorno ...

Franciacorta, le bollicine della zona franca

Non in molti sanno che il Franciacorta, uno dei vini più pregiati e celebri d’Italia, si contende lo scettro del re degli spumanti metodo classico con Trentodoc, Ala Langa e Oltrepo’ Pavese. Il termin ...

