Cori, finisce in carcere un noto imprenditore: pena di 4 anni e 8 mesi (Di sabato 1 agosto 2020) La Polizia di Stato del Commissariato di Cisterna, in esecuzione del provvedimento emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma, ha tratto in arresto S.A., settantenne imprenditore di Cori (LT), che dovrà espiare in totale quattro anni ed otto mesi di reclusione per un cumulo pene comminato a seguito di nove condanne penali, divenute definitive. L’uomo è stato giudicato colpevole di molteplici reati soprattutto in materia economico finanziaria – tra i quali una bancarotta fraudolenta aggravata dalla rilevanza del danno patrimoniale arrecato – sui quali indagarono a lungo le Fiamme Gialle della Guardia di Finanza. Al termine delle formalità di rito, S.A. è stato associato presso la Casa Circondariale di Roma – ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Miracolo Cosenza: batte la Juve Stabia e ottiene la salvezza diretta

COSENZA – Che impresa quella del Cosenza. Quello che fino a poche settimane fa sembrava un miracolo è avvenuto: i rossoblù guidati da Roberto Occhiuzzi, alla sua prima esperienza da allenatore, centra ...

