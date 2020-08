Como, ruba vestiti in un negozio: condannato a quattro mesi (Di sabato 1 agosto 2020) Como, 1 agosto 2020 - E' stato arrestato ieri pomeriggio per un furto di capi di abbigliamento in un negozio di via Boldoni un ventunenne senza fissa dimora originario del Gambia . Il ragazzo è stato ... Leggi su ilgiorno

Pizzicato a rubare in un’auto

La polizia lo ha visto mentre rovistava all’interno di un’auto parcheggiata in via XX Settembre giovedì verso le 15. Imran Ali, pakistano di 31 anni senza fissa dimora, era con il busto piegato all’in ...

