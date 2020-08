Ciro Immobile vince la Scarpa d’Oro (Di sabato 1 agosto 2020) Con la mancata convocazione di Ronaldo nella sfida della Juventus contro la Roma, Ciro Immobile si aggiudica d’ufficio la Scarpa d’Oro con 35 gol. Il bomber di Torre Annunziata diventa così il nuovo capocannoniere d’Europa. Superato Lewandowski segnando un gol contro il Brescia, Immobile interrompe la striscia di tre edizioni vinte da Leo Messi e diventa il terzo italiano ad aggiudicarsi il prestigioso trofeo dopo Luca Toni (2006) e Francesco Totti (2007). Stasera, nel match del San Paolo contro il Napoli proverà ad entrare nella storia raggiungendo o cancellando il record di 36 reti in una stagione di Gonzalo Higuain in maglia azzurra. L'articolo Ciro Immobile vince la Scarpa d’Oro ... Leggi su ilnapolista

