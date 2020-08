5 giochi da tavolo per l’estate (Di sabato 1 agosto 2020) L’estate è inoltrata e per molti le vacanze sono alle porte o già iniziate. Oltre alle immancabili attività all’aperto, tra bagni e passeggiate in montagna (nel rispetto delle opportune misure di sicurezza da Covid-19), servono modi per passare il tempo nelle ore più calde della giornata. Per chi è stufo della Settimana enigmistica e ha già esaurito i consigli di lettura, arrivano in soccorso le novità più interessanti sul fronte dei giochi da tavolo. Dai giochi di carte veloci e intriganti ai nuovi classici per le famiglie, ecco i 5 migliori board game per l’estate 2020. 1. Lo squalo Nel 45esimo anniversario dell’omonimo film di Steven Spielberg, ecco il gioco da tavolo pronto a risvegliare in tutti la paura del mare, ... Leggi su wired

machessuccede : @meryyunpoopersa @russomanonrusso noi vediamo film, ma ci scocciamo subito, quindi magari giochiamo a giochi da tav… - tuttoteKit : Arriva un nuovo titolo #Pokémon: l'Accademia Lotta #AccademiaLotta #tuttotek - pronxg : @meryyunpoopersa @russomanonrusso io e la mia migliore amica facciamo sempre un sacco di cazzate tipo la ceretta fa… - ansomsp : @meryyunpoopersa @russomanonrusso giochi da tavolo amo - sigma_tao : la divina comemdia insegna i nati in california sono ombre come la macchina del tempo film diversi stessa immagine… -

Ultime Notizie dalla rete : giochi tavolo I 10 Giochi Da Tavolo Da Portare In Vacanza! houseofgames.it La mediocre gazzarra del Capitano

Chi cercava un esempio di come si possa sprecare un’occasione politica di primo piano, ieri lo ha trovato nella seduta in cui il Senato ha mandato a processo Salvini per il caso “Open Arms”, la nave a ...

Negreanu e la frustrazione di giocarsi un braccialetto online…

La sfida tra Daniel Negreanu e Doug Polk è stata confermata: come vi avevamo anticipato, i due rivali si sfideranno finalmente ad un tavolo da poker online. Sarà un heads-up destinato a far parlare di ...

Chi cercava un esempio di come si possa sprecare un’occasione politica di primo piano, ieri lo ha trovato nella seduta in cui il Senato ha mandato a processo Salvini per il caso “Open Arms”, la nave a ...La sfida tra Daniel Negreanu e Doug Polk è stata confermata: come vi avevamo anticipato, i due rivali si sfideranno finalmente ad un tavolo da poker online. Sarà un heads-up destinato a far parlare di ...