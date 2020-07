Temptation Island, Filippo Bisciglia non sopporta l’atteggiamento di Anna e le dice: “Non posso vedere la tua faccia” (Di venerdì 31 luglio 2020) Ieri è andata in onda l’ultima puntata di “Temptation Island” con un Filippo Bisciglia sempre più padrone della trasmissione e perfettamente a suo agio nel gestire i concorrenti. Bisciglia non si espone mai, rimane sempre un passo indietro rispetto ai concorrenti verso i quali ha sempre un atteggiamento affettuoso se non proprio protettivo ma ieri è accaduto qualcosa di diverso. Filippo Bisciglia è riuscito ad interpretate lo stato d’animo di quasi tutti i telespettatori e ha detto una frase che, probabilmente qualunque telespettatore stava dicendo da casa. Filippo Bisciglia contro Anna. “Non posso vedere ... Leggi su baritalianews

