Strage di Corinaldo, chiusa l'altra indagine: quella su permessi e sicurezza della discoteca (Di venerdì 31 luglio 2020) Strage in discoteca, non solo il minorenne: ecco tutti gli altri indagati 12 December 2018 Lanterna Azzurra piena di irregolarità, ma nessuno ha controllato le prescrizioni 6 February 2019 Lanterna ... Leggi su anconatoday

MediasetTgcom24 : Strage discoteca Corinaldo, tutti condannati - Tg3web : La strage in discoteca a Corinaldo. Condannata la banda dello spray al peperoncino. 'Ai miei figli racconterò che è… - ilpost : Gli indagati per la strage di Corinaldo sono stati condannati a pene dai 10 ai 12 anni - Marchesinimarc1 : Sono state inflitte 6 condanne fra 10 e 12 anni per la strage di #Corinaldo del 8 dicembre 2018 in cui morirono 6 p… - bianca_caimi : RT @repubblica: Corinaldo, tutti condannati gli imputati della banda dello spray. Dai 10 ai 12 anni per la strage in discoteca [aggiornamen… -