Stagione finita per Vecino: problema anche sul mercato per l’Inter (Di venerdì 31 luglio 2020) Matias Vecino complica il mercato dell’Inter Oltre a pesare dal punto di vista tecnico-tattico, l’assenza di Matias Vecino rischia di complicare i piani dell’Inter sul mercato. L’uruguaiano si è operato al ginocchio e la sua Stagione può considerarsi conclusa, andando ad impattare sul calciomercato dove il club nerazzurro voleva utilizzarlo come pedina di scambio. “Le condizioni di Matias Vecino – Stagione chiusa, rieducazione in corso a Barcellona – rischiano di diventare un problema anche in ottica mercato. Il centrocampista sarà costretto ai box altri due mesi. Così diventa difficile trovare eventuali acquirenti, ... Leggi su intermagazine

DiMarzio : Stagione finita per #DouglasCosta - manuel44725775 : @Eros70183028 non è neanche finita la stagione...comunque faremo mercato tranquilli, non è una corsa a chi fa prima… - Newscalcio5 : #calciomercato Niente #ChampionsLeague per #ilicic. Stagione finita per lo sloveno. #calciomercato #atalanta - irenemattioliii : RT @postitdalweb: @irenemattioliii @NetflixIT Nessuno avrebbe l'ansia da 'stagione quasi finita', è eterna! ???? - postitdalweb : @irenemattioliii @NetflixIT Nessuno avrebbe l'ansia da 'stagione quasi finita', è eterna! ???? -