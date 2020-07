Sotto sfratto il custode-eremita dell’isola di Budelli: "Pronto a tutto per restare qui" (Di venerdì 31 luglio 2020) “Sono Pronto a fare tutto il possibile per rimanere qui, anche se ciò significa che dovranno trascinarmi via. Non saprei dove altro andare a vivere, né cosa fare. Questa è la mia vita. Semplicemente non mi vedo giocare a carte o a bocce”: è l’appello dell′81enne Mauro Morandi, per oltre trent’anni il custode solitario dell’isola di Budelli, lancia dai microfoni della Cnn. Il Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena ha infatti fatto sapere di voler rimuovere tutti gli abusi edilizi presenti nella zona entro fine 2020. Tra questi rientrerebbe anche l’abitazione dell’uomo: un’ex stazione radio della seconda guerra mondiale.Stando a quanto riferito dal presidente del Parco Fabrizio Fonnesu e come riportato dal Corriere, ... Leggi su huffingtonpost

