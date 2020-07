Serie B, ultima giornata: questa sera i verdetti, sette squadre per la salvezza. E i playoff… (Di venerdì 31 luglio 2020) Anche la Serie B volge al termine.Oggi, venerdì 31 luglio, andrà in scena la trentottesima ed ultima giornata di campionato, con le partite che andranno in scena in contemporanea alle ore 21. D'altra parte, sono quindici le compagini che hanno ancora un obiettivo da raggiungere. Solo cinque, infatti, sono le squadre che non hanno più nulla da chiedere alla classifica: Benevento e Crotone hanno già conquistato la promozione in Serie A, il Livorno è retrocesso da settimane, mentre Cremonese e Virtus Entella sono ormai salve e fuori dai giochi.TERZO POSTO E PLAYOFF - Sono tre al momento le squadre sicure di partecipare ai playoff: Spezia (58), Pordenone (57) e Cittadella (55) che proveranno comunque a piazzarsi più in alto possibile. La terza e la ... Leggi su mediagol

Negli 8 precedenti ufficiali nelle Marche si registrano 2 successi bianconeri (ultimo 4-0 nella serie C-1 2001/02), 4 pareggi (ultimo 2-2 nella serie B 2018/19) e 2 vittorie sannite (ultima 3-0 nella ...

Quando una squadra vince un Mondiale ha per definizione molto di speciale e l’Italia del 2006 non è assolutamente un’eccezione. Scorrendo con il dito i nomi della rosa di Marcello Lippi che ha confezi ...

