Serie A 2020-2021, prende piede l’ipotesi partenza ritardata (Di venerdì 31 luglio 2020) Serie A 2020-2021, tre ipotesi per l’inizio della prossima stagione: probabile lo slittamento. I principali quotidiani sportivi di oggi trattano l’argomento dell’inizio del prossimo campionato di Serie A. Date le circostanze, la partenza inizialmente prevista per il 12 settembre è attualmente messa in discussione dai presidenti che chiedono una pausa più estesa. Diverse squadre saranno infatti impegnate nelle coppe europee nel mese di agosto. Per lunedì 3 agosto è prevista una riunione della Lega per approfondire il tema del calendario. Secondo gli addetti è piuttosto concreta la possibilità che l’inizio della Serie A 2020-2021 slitti al 19 settembre, una settimana ... Leggi su bloglive

SerieA : La penultima giornata della #SerieATIM 2019/2020 è terminata. Ecco la classifica aggiornata! Scarica l'App uffic… - juventusfc : KICK-OFF! | #FINOALLAFINE, per onorare la prima trasferta da Campioni d'Italia 2019/2020! DAI RAGAZZI! LIVE… - LaStampa : E’ stato accompagnato in ambulanza al Cto in condizioni serie un ragazzo di 25 anni che ha sbattuto violentemente l… - MoviesAsbury : La Appian Way di #LeonardoDiCaprio, insieme alla In Good Company Films, sta sviluppando la serie #Island, tratta da… - newsfresche : Tutte le informazioni su Sassuolo-Udinese, partita della 38esima giornata di Serie A, stagione 2019/2020 -