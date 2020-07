Qualifiche F1 GP Gran Bretagna Silverstone 2020: orari, diretta tv e streaming (Di venerdì 31 luglio 2020) Dopo la giornata di venerdì, interamente dedicata alle prove libere, la Formula 1 prosegue il proprio percorso al Gran Premio di Gran Bretagna con il programma di lavoro in pista di sabato 1° agosto. Alle ore 12:00 a Silverstone team e piloti nuovamente in pista per le prove libere 3 con 60 minuti a disposizione dei protagonisti. Poi dalle ore 15:00 un’ora intensa per le Qualifiche che formeranno la griglia di partenza e assegneranno la pole position. Le Qualifiche del GP di Gran Bretagna verranno trasmesse in diretta sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport F1, in streaming su Sky Go e Now Tv per gli abbonati al pacchetto sport. In differita, invece, la sessione di qualifica verrà mandata in onda da ... Leggi su sportface

kakar7321 : Scusate ma le qualifiche stanno domani e la gara domenica come sempre? Perché se non erro in gran Bretagna mi pare… - babouztro : RT @PieroLadisa: Passatempo da quarantena. La quinta pole position della @ScuderiaFerrari nell'era ibrida porta la firma di Sebastian Vet… - Mterryf1 : RT @PieroLadisa: #F1 #OnThisDay 2017 Sebastian #Vettel e @ScuderiaFerrari conquistano la pole position nelle qualifiche del Gran Premio d'… - like30_simone : RT @PieroLadisa: #F1 #OnThisDay 2017 Sebastian #Vettel e @ScuderiaFerrari conquistano la pole position nelle qualifiche del Gran Premio d'… - PieroLadisa : #F1 #OnThisDay 2017 Sebastian #Vettel e @ScuderiaFerrari conquistano la pole position nelle qualifiche del Gran Pr… -