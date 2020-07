Qualche sorpresa nelle specifiche per OPPO Reno4 Pro in versione globale (Di venerdì 31 luglio 2020) La versione globale di OPPO Reno4 Pro riserva Qualche sorpresa al di fuori dalla Cina: ecco le differenze nelle caratteristiche tecniche. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

Ultime Notizie dalla rete : Qualche sorpresa

il Dolomiti

Il caso di Davide Nicola, allenatore del Genoa espulso – per colpe non sue – durante Sassuolo-Genoa di mercoledì sera, ha sollevato qualche dubbio in merito all’uniformità dell’applicazione delle norm ...Niantic ha svelato stasera i piani degli eventi di Pokémon GO per il mese di agosto, e invece dei soliti contenuti sembra esserci qualche sorpresa decisamente inaspettata. Come prima cosa, non mancher ...