Paragone smaschera il M5S sul caso Open Arms: “Cosa decidemmo con Salvini” (Di venerdì 31 luglio 2020) Gianluigi Paragone, leader di Italexit (suo nuovo partito), nel giorno del voto per l’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini sul caso Open Arms, ha preso la parola in Senato per dare la sua versione dei fatti. Quando il leader della Lega è stato accusato di sequestro di persona, Paragone era ancora tra le fila del Movimento 5 Stelle. Per questo ha deciso di svelare tutta la verità su quei giorni di fuoco. “Salvini non era un re, ma svolgeva il ruolo di ministro degli Interni – esordisce Paragone in Senato -. Anche il M5S in campagna elettorale era duro. E nella maggioranza, la linea comune era stata trovata ma ora con il cambio di alleanze i decreti sicurezza imbarazzano”. Poi la stoccata di Paragone: ... Leggi su ilparagone

Gianluigi Paragone, nel giorno del voto per l'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini sul caso Open Arms, dà la sua visione dei fatti. Non a caso il leader di Italexit (suo nuovo ...

