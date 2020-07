Orsa JJ4, il Tar conferma con ordinanza collegiale la sospensiva. Enpa e Oipa: “Soddisfatti. Ora la Provincia collabori lealmente” (Di venerdì 31 luglio 2020) Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento con l’ordinanza di oggi ha confermato la sospensione dell’ordinanza Provinciale che aveva disposto l’uccisione dell’Orsa JJ4. Non solo: ha anche invitato la Provincia autonoma di Trento a collaborare con il Ministero dell’Ambiente essendo “la fauna stessa patrimonio indisponibile dello Stato” e ha definito la misura dell’abbattimento dell’Orsa “in contrasto con i canoni di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza”. Enpa e Oipa: «Siamo molto soddisfatti per questo risultato. Ora speriamo che la Provincia inizi finalmente a recepire il messaggio, scritto anche dai ... Leggi su meteoweb.eu

SergioCosta_min : +++ Il tar di Trento ha dato ragione al buon senso: sospesa l'ordinanza di abbattimento di JJ4, l'orsa Gaia. Ha vin… - GassmanGassmann : In Trentino l’orsa JJ4 NON verrà abbattuta!! Una piccola grande vittoria per la sopravvivenza di questi animali pa… - enpaonlus : +++ VITTORIA +++ ORSA #JJ4 +++ Tar Trento esamina ricorsi delle associazioni (tra cui quello di Enpa e Oipa) e co… - claserenity : RT @massimovitturi: Confermato: #JJ4 ha tre cuccioli, quindi l'aggressione è normale, si è comportata come avrebbe fatto qualsiasi mamma um… - Frankecco : RT @SergioCosta_min: +++ Il tar di Trento ha dato ragione al buon senso: sospesa l'ordinanza di abbattimento di JJ4, l'orsa Gaia. Ha vinto… -