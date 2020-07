Mancini: “Abbiamo l’obbligo di provarci con la Roma. E’ fondamentale per la nostra stagione” (Di venerdì 31 luglio 2020) Gianluca Mancini, difensore della Roma, ha rilasciato una breve intervista al sito ufficiale dei capitolini in vista dell’imminente sfida di Europa League del prossimo 6 agosto col Siviglia: “La partita con il Siviglia si prepara da sola, è fondamentale per la nostra stagione. Andremo in Germania con consapevolezza di poter fare bene, veniamo da una striscia positiva in campionato e abbiamo la spensieratezza giusta. Abbiamo l’obbligo di provarci”. Foto: twitter Roma L'articolo Mancini: “Abbiamo l’obbligo di provarci con la Roma. E’ fondamentale per la nostra stagione” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

