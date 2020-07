Juric: «Contro il Genoa vogliamo vincere. Sono ossessionato da Bielsa!» (Di venerdì 31 luglio 2020) Ivan Juric ha parlato in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport: queste le parole del tecnico dei gialloblù Ivan Juric ha parlato in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport: queste le parole del tecnico degli scaligeri. OTTAVO POSTO – «Sarebbe fantastico, vogliamo vincere Contro il Genoa». POSSIBILE COMBINE Genoa VERONA – «Mi fa schifo questo modo di pensare. È brutto e fastidioso per la gente onesta. All’estero e negli altri sport, nemmeno pensano che possa accadere». VOTO AL VERONA – «10 e lode, abbiamo fatto il massimo». VOTO A Juric – «Sono molto contento di me stesso. Ho trovato una ambiente che mi ha lasciato esprimere: ho avute le ... Leggi su calcionews24

HellasLive : #Juric: “Il mio #Verona è da 10 e lode. Contro il Genoa voglio vincere. Senza la sosta, l’#Hellas sarebbe andato in… - ciccicocco72 : @ARonco33 @oneto81 Non so se hai seguito ma Juric contro Conte al bentegodi gli ha detto porta rispetto qui sei a c… - Antonio85817686 : RT @PianiMino: Genoa contro Verona la prossima gara, Juric ex capitano del Genoa, Veloso genero di Preziosi Insomma, caro Lecce, hai capit… - Giulio_Nosotti : @chrygenoa1893 Non mi nascondo, spero che il Genoa vada giù per i numerosi pocci di preziosi negli ultimi anni. Il… - ROI05841958 : RT @perchetendenza: 'Juric': Per chi crede che la prossima giornata il Verona si 'scanserà' contro il Genoa per evitarne la retrocessione,… -