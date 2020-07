Il focolaio alla fabbrica Nusco di Nola (Di venerdì 31 luglio 2020) Il campo estivo di Cimitile porta un focolaio alla fabbrica Nusco di Nola in Campania, che viene chiusa e manda 200 operai in quarantena dopo la scoperta di cinque contagiati, compreso compreso il cognato del paziente zero, ovvero il giovane di Cimitile che dopo essere tornato dalla Serbia è stato ricoverato al Cotugno in terapia sub intensiva dopo aver trasmesso il virus a sei persone tra le quali le due piccole, sua figlia e sua nipote, entrambe di sei anni. Anche il nonno del giovane di Cicciano che è andato a prendere il suo amico all’aeroporto e la sua fidanzata di Acerra sono contagiati, così come, a Cicciano, la parente stretta di un defunto del quale si sono celebrati i funerali qualche giorno fa. Il ... Leggi su nextquotidiano

Vietnam: coronavirus, 45 nuovi casi di contagio dopo emersione focolaio a Danang

Hanoi, 31 lug 07:09 - (Agenzia Nova) - Le autorità sanitarie del Vietnam hanno segnalato oggi, 31 luglio, 45 nuovi casi di contagio da coronavirus presso la città turistica di Danang e altre città del ...

